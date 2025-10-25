Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo e Atalanta a 12 punti

vedi letture

Il sabato di Serie A ha prodotto risultati importanti soprattutto per la testa della classifica che ha cambiato padrone, con il Napoli che ha scavalcato il Milan ed è tornato al primo posto grazie alla vittoria contro l'Inter. L'Atalanta ha momentaneamente agganciato la Juventus, la Cremonese resta solo un punto sotto.

Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle partite della domenica:

Napoli 18 (8)

Milan 17 (8)

Roma 15 (7)

Inter 15 (8)

Bologna 13 (7)

Como 13 (8)

Juventus 12 (7)

Atalanta 12 (8)

Udinese 12 (8)

Cremonese 11 (8)

Sassuolo 10 (7)

Lazio 8 (7)

Cagliari 8 (7)

Torino 8 (7)

Parma 7 (8)

Lecce 6 (8)

Verona 4 (7)

Pisa 4 (8)

Fiorentina 3 (7)

Genoa 3 (7)