Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina ora a +7 sulla Cremonese
La Fiorentina è aritmeticamente salva nonostante la vittoria della Cremonese. Grazie al pareggio ottenuto in casa contro il Genoa, la squadra di Vanoli si è portata sette punti sopra il terzultimo posto occupato dalla Cremonese vincente 3-0 sul Pisa e ora a -1 dal Lecce. Con due partite rimanenti, anche perdendole entrambe la Fiorentina resterbbe comunque in Serie A.
CLASSIFICA
1. Inter 85 punti (36 partite giocate)
2. Napoli 70 (35)
3. Juventus 69 (36)
4. Milan 67 (35)
5. Como 65 (36)
6. Roma 64 (35)
7. Atalanta 55 (35)
8. Lazio 51 (36)
9. Udinese 50 (36)
10. Bologna 49 (35)
11. Sassuolo 49 (36)
12. Torino 44 (36)
13. Parma 42 (35)
14. Genoa 40 (36)
15. Fiorentina 38 (36)
16. Cagliari 37 (36)
17. Lecce 32 (36)
18. Cremonese 31 (36)
19. Hellas Verona 20 (36)
20. Pisa 18 (36)
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