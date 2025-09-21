Serie A, l'Inter torna alla vittoria contro il Sassuolo: finisce 2-1 a San Siro
Nonostante qualche brivido finale l'Inter di Cristian Chivu torna alla vittoria anche in campionato. I nerazzurri battono 2-1 a San Siro il Sassuolo grazie alle reti di Dimarco nel primo tempo e Carlos Augusto nella ripresa. Sotto di due reti, nel finale i neroverdi hanno provato a riaprire il match con il gol di Cheddira. Un successo importante per l'Inter dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juventus. Nerazzurri che salgono così a sei punti in classifica. Dall'altra parte il Sassuolo resta fermo a quota tre.
