SERIE A, L'Inter dilaga e batte 4-0 il Benevento

Massimo risultato con il minimo sforzo. L'Inter di Antonio Conte, squalificato e assente in panchina, batte facilmente il Benevento per 4-0 facendo anche un po' di turnover. A decidere l'incontro sono stati l'autogol di Improta al 7' che ha messo subito in discesa la gara, il gol di Lautaro Martinez al 57' e poi il solito Lukaku che realizza una doppietta a cavallo tra il 66' e il 78' facendo diventare la coppia d'attacco nerazzurra la seconda più prolifica in Europa.