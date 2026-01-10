Serie A, in campo Roma e Sassuolo: le formazioni ufficiali
Prosegue il 20° turno di Serie A in questo sabato di calcio. Dopo Como-Bologna e Udinese-Pisa adesso è il turno di Roma-Sassuolo, match dell'Olimpico che mette in palio punti fondamentali per i giallorossi all'inseguimento di una posizione Champions League. Queste le scelte ufficiali:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
