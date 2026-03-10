L'Atalanta portabandiera in Champions, alle 21 ospita il Bayern: le formazioni
Alle 21 a Bergamo l'Atalanta scende in campo contro il Bayern per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, unica italiana ad aver tagliato il traguardo. Palladino mette in campo un 4-4-2 con Scamacca e Krstovic in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:
Atalanta (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Zalewski, De Roon, Pasalic, Sulemana; Krstovic, Scamacca.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Koussounou, Bakker, Musah, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Cassa, Ahanor.
Allenatore: Raffaele Palladino.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Jackson.
A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.
Allenatore: Vincent Kompany.
