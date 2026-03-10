Il 19 riunione del consiglio federale: gli interventi a favore del sistema federale tra i temi

È stata convocata per le ore 11 di giovedì 19 marzo la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 21 e del 26 gennaio 2026 e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; interventi a favore del sistema federale; adempimenti per l’ammissione al campionato nazionale di Serie B Femminile 2026/2027; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delle delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.