Champions, serata incubo per l'Atalanta: a Bergamo vince il Bayern 6-1

vedi letture

L'Atalanta in balia del Bayern che con l'1-6 nella gara di andata degli ottavi di Champions ipoteca già il passaggio del turno. I bavaresi hanno dominato alla New Balance Arena, prendendo subito le redini del gioco e andando in vantaggio già dopo 12' con Stanisic. Al 22' e al 25' i due gol ravvicinati che hanno direzionato la gara a favore del Bayern, rispettivamente di Olise e Gnabry. Nella ripresa arriva il poker di Jackson al 52', lo 0-6 matura nel giro di tre minuti tra il 64' e il 67' con gol ancora di Olise (doppietta per lui) e quello di Musiala. Nel recupero gol bandiera di Pasalic. Un risultato netto a favore dei tedeschi, nonostante qualche sporadica occasione dell'Atalanta e il gol finale, che richiederebbe al ritorno non un'impresa ma un insperato miracolo vista anche la supremazia dimostrata dal Bayern.

Le altre sfide (ansa) Il Newcastle pareggia in casa 1-1 con il Barcellona, con una rete di Barnes al 41' st pareggiata nel recupero da un rigore di Yamal, mentre l'Atletico Madrid stende il Tottenham 5-2, in una partita segnata dallo psicodramma del portiere Kinsky: scelto da Tudor al posto di Vicario nonostante non avesse mai giocato né in Premier né in Champions, il 22enne ceco ha commesso due errori sanguinosi che hanno portato al primo e al terzo gol dei Colchoneros. Dopo 17 minuti è stato sostituito dal suo tecnico, che ha schierato Tudor, ed è uscito dal campo tra le lacrime. In rete per l'Atletico Madrid Llorente al 6' pt, Griezmann al 14' pt, Alvarez al 15' pt, Le Normand al 22' pt e ancora Alvarez al 10' st. Per il Tottenham gol di Pedro Porro al 26' pt e di Solanke al 31' st.

Nel pomeriggio il Galatasaray aveva espugnato Liverpool con un gol di Lemina: 0-1 il risultato.