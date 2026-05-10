Serie A, in campo Hellas Verona e Como: le formazioni ufficiali
La domenica di Serie A è pronta prendere il via, in campo alle ore 12:30 per il lunch match scenderanno Hellas Verona e Como, con i padroni di casa già aritmeticamente retrocessi e gli ospiti a caccia di punti per l'Europa. In tal senso sono state comunicate le formazioni ufficiali del match. Queste le scelte di Sammarco e Fabregas:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Cham, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas.
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