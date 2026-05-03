Serie A, in campo Bologna e Cagliari: le formazioni ufficiali del match

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Il 35° turno di Serie A prosegue, con la domenica di calcio italiano che prenderà il via alle 12:30 con la sfida dell'ora di pranzo tra Bologna e Cagliari che si giocherà allo Stadio Renato Dall'Ara. In tal senso a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita sono state comunicate le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Pisacane:

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez. A disposizione: Gnudi, Ravaglia, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Ferguson, Pobega, Castro, Orsolini, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Esposito, Folorunsho. A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Rodriguez, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Mendy, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.