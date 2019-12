SERIE A, Il Torino cade in casa 2-1 con la SPAL

Si è da poco conclusa la gara tra Torino e SPAL per l'anticipo della 17esima giornata di campionato con il risultato di 2-1 per la squadra di Leonardo Semplici. I granata erano passati in vantaggio al 4' con il gol di Tomas Rincon, ma sono stati prima raggiunti da Gabriel Strefezza e poi sorpassati all'81' da Andrea Petagna dopo che Bremer si era fatto espellere al 55' lasciando la sua squadra in dieci uomini. Il Torino, in attesa delle sfide di domani, è quindi all'8° posto con 21 punti, mentre la SPAL supera il Genoa e si piazza 19esima a 12 punti.