SERIE A, Il Frosinone ribalta il Cagliari: 3-1 allo Stirpe

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante emozioni nel match delle 12:30 tra Frosinone e Cagliari, che alla fine ha visto i padroni di casa imporsi per 3-1. Il primo sussulto si ha al 17', quando una bellissima parata di Scuffet nega la gioia al tiro di Cheddira diretto all'incrocio. Pochi minuti dopo è il Cagliari a passare in vantaggio al 26' grazie alla prima rete in Serie A di Sulemana, bravo a raccogliere e capitalizzare l'ottima sponda di Petagna. Col passare dei minuti è il Frosinone però a prendere campo ma a dire di no al pareggio prima è ancora Scuffet su Cheddia e poi il VAR che annulla il gol a Barrenechea per un fallo in area.

Nella ripresa però i ciociari entrano con tutt'altro piglio, trovando prima il pari al 64' con Mazzitelli e poi il vantaggio al 75' grazie alla splendida punizione di Matias Soulé. Sul finale il Cagliari si riversa in avanti a caccia del pari ma Turati è miracoloso in due occasioni: prima sul colpo di testa ravvicinato di Dossena al 89' e poi su quello di Pavoletti al 93'. Alla fine è Kaio Jorge a mettere il punto sulla gara, grazie ad una ripartenza fulminea che mette in ghiaccio il risultato. Frosinone che con questo 3-1 tornano alla vittoria dopo 7 gare e fermano il buon momento del Cagliari, ancora a secco di vittorie lontano dalla Sardegna.