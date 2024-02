SERIE A, Il Cagliari pareggia al 96'. Decisivo Luvumbo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Empoli e Juventus, anche il Cagliari segna all'ultimo secondo disponibile. Alla Unipol Domus Arena finisce 1-1 tra Cagliari e Napoli. La decide al minuto 96 Zito Luvumbo dopo che il Napoli era andato in vantaggio al 65' grazie a Victor Osimhen. Nel primo tempo ai sardi era stato annullato anche una rete(autogol di Rrahmani) per fuorigioco di Lapadula. Napoli che, dopo la terza partita consecutiva in campionato senza vittoria, sale a quota 37 punti ma rimane al nono posto un punto dietro alla Fiorentina. Per il Cagliari invece un punto fondamentale per la corsa salvezza. La formazione di ranieri raggiunge il Verona, sconfitto venerdì sera dal Bologna, a quota 20 punti.