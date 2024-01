SERIE A, Formazioni di Torino-Napoli e Udinese-Lazio

FirenzeViola.it

Alle 15 altre due gare della 19esima ed ultima giornata del girone di andata, Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Oltre all'interesse per le dirette concorrenti per la zona Europa, la Fiorentina di sicuro osserverà attentamente anche la gara dell'Udinese, prossimo avversario in campionato. Ecco intanto le formazioni scelte dai 4 allenatori:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Linetty. All: Ivan Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia: A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Mazzocchi, D'Avino, Zanoli, Gaetano. All: Walter Mazzarri (in panchina Nicolò Frustalupi)

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina; Pereyra; Lucca. All. Gabriele Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Romagnoli, Lazzari, Cataldi, Vecino, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Saná Fernandes. All.: Maurizio Sarri.