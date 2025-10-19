Serie A, da Como-Juve a Milan-Fiorentina: il programma con le partite di oggi

Dopo il big match di ieri sera tra Roma e Inter, finito 1-0 in favore dei nerazzurri, il settimo turno di Serie A prosegue oggi con 5 sfide in programma. Si parte alle 12:30 con il lunch match del Sinigaglia tra Como e Juventus. Alle 15:00 invece sono in programma due sfide: alla Unipol Domus Arena il Cagliari affronterà il Bologna, mentre a Marassi andrà in scena Genoa-Parma. Alle 18:00 sarà il momento di Atalanta-Lazio mentre la domenica di campionato sarà chiusa da Milan-Fiorentina alle 20:45.