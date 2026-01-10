Serie A, Como-Bologna e Udinese-Pisa terminano in parità: Gilardino aggancia i viola

Si sono da poco concluse le gare delle ore 15 del 20° turno di Serie A. Entrambe le partite, Como-Bologna e Udinese-Pisa, si sono concluse sul risultato di pareggio. 1-1 il risultato finale tra il Como di Fabregas e il Bologna di Italiano, con le reti di Cambiaghi, poi espulso per fallo di reazione e a rischio squalifica anche per la Fiorentina, e il gol in pieno recupero di Baturina.

Mentre è terminato sul 2-2 il match tra Udinese e Pisa, con le reti di Kabasele e Davis per i padroni di casa e di Tramoni e Meister per gli ospiti. Con questo risultato il Pisa aggancia momentaneamente la Fiorentina a quota 13 punti, anche se i viola ovviamente devono ancora giocare domani in casa contro il Milan