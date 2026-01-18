Serie A: chiudono il weekend Milan e Lecce. Le formazioni

Dopo Torino-Roma va in scena l'ultimo appuntamento della domenica di Serie A tra Milan e Lecce. I rossoneri dopo il pareggio di Firenze e il successo di Como devono continuare il loro cammino e rispondere all'Inter, vittoriosa sul campo dell'Udinese. Intenti che la squadra di Di Francesco tenterà di impedire. La posizione di classifica per i pugliesi non è confortevole e un successo prestigioso sul prato di San Siro potrebbe valere più di tre punti. Ecco le formazioni delle due squadre:

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

LECCE: Falcone; Ndada, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Gandelman; Pierotti, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco.