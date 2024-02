SERIE A, Alle 18 Salernitana-Monza: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 in campo Salernitana e Monza per la seconda sfida del sabato, valida per la 26esima giornata. La Salernitana del neo tecnico Liverani è fanalino di coda con 13 punti, 7 dalle due al terzultimo posto sulle quali può sperare di fare la corsa, grazie anche alla sconfitta di oggi del Sassuolo che, se ha allungato la distanza dal quintultimo posto occupato dall'Empoli ha lasciato i neroverdi in zona retrocessione

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman.

A disposizione: Costil, Allocca, Sambia, Boateng, Gomis, Martegani, Dia, Simy, Maggiore, Vignato, Ikwuemesi, Legowski, Tchaouna.

Allenatore: Fabio Liverani.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric

Allenatore: Raffaele Palladino.