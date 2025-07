Non solo Simeone, per l'attacco il Pisa sta valutando anche Nzola

vedi letture

Non solo Patrick Cutrone e Giovanni Simeone, il Pisa è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo gli occhi anche su M'Bala Nzola, attaccante classe '98 di proprietà della Fiorentina tornato a Firenze dopo l'esperienza al Lens. Come riporta Sky Sport, la squadra allenata da un ex viola come Alberto Gilardino sta valutando la punta angolana in cerca di una sistemazione: tra meno di una settimana è atteso al Viola Park ma la sua prossima avventura potrebbe essere di nuovo in Toscana, a pochi passi da Firenze. Il Pisa ci pensa.