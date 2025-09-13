Serie A, alle 18:00 Juventus-Inter: il programma completo della giornata

Oggi alle 13:30News
di Redazione FV

Dopo due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali, oggi torna in campo la Serie A. E lo fa con un sabato ricco di partite interessanti. Si parte alle 15:00 con la sfida dell'Unipol Domus Arena tra Cagliari e Parma. Sardi ed Emiliani, entrambi ad un punto, cercano il primo successo stagionale.

Alle 18:00 tutta l'attenzione sarà per Juventus-Inter, il Derby d'Italia. Un match che, soprattutto per i nerazzurri dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese nell'ultimo turno, potrebbe già essere determinante. Infine alle 20:45 il Franchi riabbraccerà la Fiorentina e lo farà in un match complicatissimo contro il Napoli, campione d'Italia in carica e capolista della Serie A con 6 punti.