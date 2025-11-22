Allegri sta con Gattuso: "Fermiamo il campionato per lo spareggio mondiale"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha espresso il suo parere favorevole all'appello del commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso per fermare il campionato in prossimità dello spareggio per accedere ai prossimi mondiali: "Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale".