Alle 15 Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna: le formazioni ufficiali
Due partite oggi alle 15 in Serie A: si gioca Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane.
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueyé, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Piotrowski, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. A disposizione: Pessina, Happonen, Bernardeschi, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Vitik, Sulemana. All. Italiano
