Sentite Valcareggi: "È presto per Grosso, ma Firenze mi fa paura"

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Furio Valcareggi ha commentato le vicende più attuali in casa Fiorentina: “La salvezza dei viola arriva per demeriti altrui, ma in generale la lotta per non retrocedere è sempre stato così. Paratici ha una stanza vuota che deve arredare: è molto bravo, non si fa la sua carriera senza essere bravi. La Roma? A chi ha la fidanzata bella capita che venga guardata per strada. Grosso? Per me è troppo presto. E non ho paura di lui, perché è molto bravo, ho paura di Firenze. Lui è un allenatore molto serio e preparato, ma Firenze deve avere fiducia in lui, se la società deciderà di puntarci”.