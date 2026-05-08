Sentite Valcareggi: "È presto per Grosso, ma Firenze mi fa paura"
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Furio Valcareggi ha commentato le vicende più attuali in casa Fiorentina: “La salvezza dei viola arriva per demeriti altrui, ma in generale la lotta per non retrocedere è sempre stato così. Paratici ha una stanza vuota che deve arredare: è molto bravo, non si fa la sua carriera senza essere bravi. La Roma? A chi ha la fidanzata bella capita che venga guardata per strada. Grosso? Per me è troppo presto. E non ho paura di lui, perché è molto bravo, ho paura di Firenze. Lui è un allenatore molto serio e preparato, ma Firenze deve avere fiducia in lui, se la società deciderà di puntarci”.
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FirenzeViolaIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol goni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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Copertina
FirenzeViolaLa festa non è qui: domenica può arrivare la salvezza per la Fiorentina, ma sugli spalti nessuno spazio per celebrazioni
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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