Sempre De Marco: "Solidarietà a La Penna e Bastoni per le minacce. Sulle simulazioni..."

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Massima solidarietà a La Penna e Bastoni per le minacce ricevute". Così Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, durante Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio. "Quando si esce dal campo e si tocca la sfera personale non è sport - ha aggiunto -. Questo va condannato, le decisioni possono essere discusse ma le minacce non possono esistere". (ANSA).

E sull'episodio spiega: "Il contatto è lieve, la simulazione di Bastoni ci poteva assolutamente stare. Credo che La Penna, considerando la velocità a cui si è svolta l'azione, è stato tratto in inganno dal movimento di Bastoni. È chiaro che la squadra arbitrale in campo può aiutare l'arbitro. L'assistente numero 2 forse era coperto da qualche calciatore, Doveri era alle panchine, è molto difficile entrare in una decisione presa dall'arbitro in campo. Per poterlo fare devi avere la certezza e probabilmente non l'avevano"

Sulla simulazione afferma: "Non sottolineerei il calciatore singolo, ma abbiamo visto tanti giocatori che cercano di prendersi un vantaggio facendo scene del genere. Abbiamo visto un calciatore tante volte buttarsi per terra appena toccato sul petto. Si è chiesta massima collaborazione per evitare scene come quelle viste questo weekend. Come arbitri cerchiamo di punire comportamenti del genere, ma non è neanche facile riuscire a valutare determinate situazioni dal campo. Se non c'è collaborazione da parte delle società stesse diventa molto difficile poter lavorare in questo senso".