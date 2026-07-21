Scuderi alla Juve Stabia: le Vespe in chiusura per il giovane viola

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Giulio Scuderi sarà un nuovo giocatore della Juve Stabia. Come riportato da Sky Sport, il terzino sinistro classe 2005 è uno dei due giovani rinforzi individuati dal club gialloblù per la prossima stagione. La società campana continua così il proprio lavoro sul mercato, puntando su profili di prospettiva per rafforzare la rosa.

Scuderi è cresciuto nel Trastevere, dove ha anche esordito in prima squadra, prima di trasferirsi alla Fiorentina. Con il club viola ha completato il percorso nel settore giovanile, vestendo le maglie dell'Under 18 e della Primavera. Nell'ultima stagione ha maturato esperienza in Serie C con l'Alcione, collezionando 32 presenze complessive, impreziosite da un gol e un assist. Ora per il giovane difensore si apre una nuova avventura con la maglia della Juve Stabia.