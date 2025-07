Scouting viola, possibile nuovo ingresso: Zebi nel team di lavoro di Goretti?

Possibile nuovo ingresso nel team di scouting della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito vivogubbio.com, Moreno Zebi, 45 anni, ex centrocampista del Gubbio, è pronto a tornare in pista e a ripartire dalla Serie A. Zebi infatti sarebbe pronto a raggiungere il direttore tecnico Roberto Goretti alla Fiorentina, dopo le esperienze in passato con lo stesso Goretti al Perugia.

Zebi vanta alle spalle un percorso da direttore sportivo, ricordando i trascorsi con Novara e Cesena. L’anno scorso era dato per certo il suo passaggio alla Reggiana con Marcello Pizzimenti, ma all’ultimo momento è saltato tutto.