Ufficiale Perrone è del Como a titolo definitivo, 13 milioni i soldi versati nelle casse del City

Dopo aver giocato in prestito in Lombardia la passata stagione, adesso Maximo Perrone è ufficialmente un giocatore del Como a titolo definitivo. Il club lariano ha versato 13 milioni nelle casse del Manchester City per assicurarsi il centrocampista argentino che ha firmato un contratto fino al 2029. "Sono molto contento di rimanere ufficialmente al Como. L’anno scorso mi sono trovato molto bene con tutti: l’allenatore, i compagni, la città e i tifosi. Sono sicuro che in futuro vivremo ancora tanti bei momenti insieme”. Queste le parole alla firma di Perrone. Di seguito il comunicato ufficiale del Como:

"Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista argentino Máximo Perrone dal Manchester City. Il ventunenne ha firmato un contratto con il club fino al 2029".