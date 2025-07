Federico Bernardeschi torna in Italia: visite mediche con il Bologna

Federico Bernardeschi torna in Italia. L'ex giocatore di Toronto, Juventus e Fiorentina si è presentato questo pomeriggio all'Isokinetic Medical Centre di Casteldebole per iniziare le visite mediche con il Bologna. Capello biondo platino e grande sorriso per il calciatore che come riporta TMW dopo le visite mediche metterà nero su bianco un nuovo contratto che avrà durata biennale, con opzione per la terza stagione.