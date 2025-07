Ordine su Kessié: "Un'opportunità per Firenze. Ma quale spirito avrebbe?"

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto a Lady Radio soffermandosi su Franck Kessié, uno dei centrocampisti accostati di recente alla Fiorentina: "Fece molto bene al Milan, anche se non brillò subito: il primo anno fu altalenante, molto meglio il secondo, e fu determinante soprattutto nella stagione dello Scudetto. Ricordo che ci furono difficoltà legate al rinnovo del contratto, ma alla fine il suo contributo fu fondamentale per la vittoria del campionato. A mio avviso, l’allenatore che conosce meglio Kessié è proprio Pioli, forse anche più di Gasperini, perché è con lui che il giocatore è davvero maturato. L’unico interrogativo riguarda le condizioni in cui potrebbe rientrare: quale sarebbe il suo approccio mentale, la motivazione, ma anche la sua tenuta fisica, dopo un’esperienza in un campionato meno competitivo.

Se davvero ha intenzione di tornare in Italia, Firenze potrebbe rappresentare un’opportunità interessante. Ovviamente Pioli è la persona che meglio sa cosa può offrire. Non so quanto chiederebbe di stipendio, ma se ha davvero il desiderio di venire alla Fiorentina, è consapevole che non può pretendere cifre esagerate. Per questo il punto vero è con quale spirito tornerebbe".