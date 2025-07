Radio FirenzeViola, giugno da record: aumento di sessione del 125%. In crescita anche FirenzeViola.it con un +26%

Il portale Mediakey ha riportato gli straordinari dati relativi al mese di giugno del network TMW. Ovviamente favorito anche dalla sessione straordinaria di calciomercato aperta nei primi dieci giorni del mese per agevolare i club impegnati nel Mondiale per Club, il traffico sui siti e sulle visual web radio del network è cresciuto esponenzialmente. Partendo dalle tre visual web radio del gruppo,l'incremento complessivo è pari al 87%. Boom per Radio FirenzeViola che registra un +125% e per Tmw Radio (+101%). Segue Radio Bianconera con un aumento del 65%. Anche il network di siti ha registrato una crescita. +11% a giugno 2025 rispetto a giugno 2024. Gli incrementi più alti registrati su L’Interista (+42%), FirenzeViola.it (+26%) e TuttoMercatoWeb.com (+25%).

Di seguito le parole del proprietario del network Andrea Pasquinucci: "Le crescite costanti del nostro sistema radio ci confermano che avevamo visto giusto quando abbiamo pensato che ci fosse un vuoto che potevamo colmare, permettendo ai tanti tifosi italiani di poter essere informati costantemente lungo tutto l’arco della giornata su tutte le novità del mondo del calcio, sfruttando la nostra esperienza e il gran numero di nostri collaboratori presenti in ogni piazza calcistica. Questo ci permette di essere ancora più ottimisti per il futuro e ci stimola ad allargare ulteriormente il circuito andando a coprire, dopo Juventus e Fiorentina, altre importanti squadre con radio interamente dedicate".