Dagli inviati Le ultime dal Viola Park: c'è Christensen. Valentini regolarmente in gruppo

vedi letture

Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina di Stefano Pioli. In occasione della sessione pomeridiana a porte aperte si è rivisto Oliver Christensen, portiere aggregato al gruppo da poche ore dopo sei mesi in prestito alla Salernitana. In gruppo anche Nicolas Valentini: per entrambi c'è aria di cessione, con l'argentino in particolare che sembra sempre più vicino da un secondo prestito all'Hellas Verona. Ecco le immagini dei nostri inviati al Viola Park.