San Siro, doccia gelata: ad oggi non ha tutti i requisiti per ospitare Euro2032

San Siro non è idoneo a ospitare Euro 2032, nonostante Milano sia perfetta per trasporti e accoglienza secondo gli standard UEFA. Durante un incontro a Palazzo Marino con Inter, Milan, FIGC, UEFA e il sindaco Sala, è emerso che serve un nuovo stadio e non una semplice ristrutturazione. Il Comune e i club hanno tempo fino a ottobre per presentare un progetto definitivo, con l’avvio dei lavori previsto entro marzo 2027. L’unità d’intenti tra amministrazione e squadre potrebbe essere determinante per includere Milano tra le città ospitanti. Lo riporta Sportmediaset.