SCANZIANI, Domani bella gara. A Muriel serve tempo

Alessandro Scanziani, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato così in vista della sfida coi viola di domani: "La Samp arriva bene alla gara con la Fiorentina nonostante la sconfitta di Coppa Italia col Milan. Mi aspetto una bella partita, si affrontano due squadre che giocano bene a calcio. Quagliarella? È diventato sempre più determinante col passare del tempo, a 34 anni è ancora in grado di giocare in Serie A lottando per l'Europa. Muriel?Si deve ambientare, conoscere i compagni e affinare gli automatismi. Gli servirà del tempo per rendere al meglio".