Colonnese: "Troppi infortuni in Serie A. E' un problema che va risolto"

vedi letture

Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Napoli, è intervenuto su TMW Radio nel corso di Maracanà, parlando dei tanti infortuni che stanno colpendo i giocatori di Serie A: "Mi stupiscono tutti questi infortuni. Negli ultimi 20 anni ci sono GPS, metodologie di allenamento e analisi dati incredibili, incredibile che ci siano in certe big infortuni così importanti. Ed è una cosa che va analizzata.

In Italia c'è un problema di base che va risolto. Dal punto di vista atletico si lavora diversamente che negli altri Paesi, altrimenti non si spiega questo". A testimonianza di ciò, tanti sono stati gli infortunati anche in casa Fiorentina: dai meno gravi come nel caso di Mandragora (3 giorni), Piccoli (5 giorni), Dodo (6 giorni), Richardson (7 giorni) Comuzzo (9 giorni), Fazzini (ad oggi 5 giorni) passando per quelli più longevi (superiori ai 10 giorni) come quello di Gudmundsson (11 giorni), Kean (12 giorni), Sohm (14 giorni), Sabiri (30 giorni), Gosens (34 giorni), fino ai più gravi come nel caso di Lamptey.