Sarri e il futuro alla Lazio in bilico. TMW: "È un'idea anche dell'Atalanta"

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Spazio al futuro di Maurizio Sarri su TMW nel giorno della finale di Coppa Italia che può regalare un finale di stagione inaspettato e fantastico per la Lazio. Conclusa questa stagione, l'allenatore accostato anche alla Fiorentina si confronterà con Lotito per chiarire un futuro che difficilmente sarà ancora nella Capitale nonostante un contratto in essere. Quest'annata ha confermato una volta di più la bontà del suo operato, un lavoro che ha acceso diversi interessamenti.

Ci pensa ad esempio il Napoli qualora le strade con Conte dovessero separarsi, è un'idea della Fiorentina che il prossimo anno andrà avanti nel solco del 4-3-3 (ma Fabio Grosso è in netto vantaggio). E poi ci sarebbe l'Atalanta, società che potrebbe presto annunciare una vera e propria rivoluzione. Sotto il profilo tattico perché Maurizio Sarri è oggi un'idea forte per la panchina della Dea per la prossima stagione. Dopo anni di difesa a tre e marcatura uomo su uomo, il club nerazzurro pensa a un profilo completamente diverso per la prossima stagione.