Il retroscena di Reginaldo: "Mi voleva Mourinho nell'Inter del Triplete"

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Reginaldo Ferreira da Silva, ex attaccante di Fiorentina e Siena, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it per raccontare cosa abbia significato per lui Ronaldo il Fenomeno: "Viene subito dopo Gesù Cristo. Da piccolo andavo a Rio de Janeiro per vedere i suoi allenamenti. È uno dei giocatori più forti della storia. Appena tornerò in Brasile andrò a trovarlo".

Poi racconta un retroscena: "Ero al Siena e feci una partita straordinaria all’andata contro l’Inter a San Siro, feci due assist, davvero una partita bellissima. A fine gara venne Maicon a parlarmi e mi disse ‘Mourinho ti sta seguendo da tre mesi, continuerà a farlo, mi raccomando fai il bravo’. Io ho vissuto il calcio sempre allo stesso modo, non dovevo cambiare perché mi stava seguendo l’Inter, se dovevo essere un giocatore dell’Inter dovevo restare Reginaldo. Ho continuato a fare le stesse cose. Certo, mi fece molto piacere sapere dell’interessamento di una squadra blasonata come l’Inter".