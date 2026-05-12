Parole Raiola, da Lucci la smentita su accuse totalmente infondate

Parole Raiola, da Lucci la smentita su accuse totalmente infondateFirenzeViola.it
Ieri alle 23:30News
di Redazione FV

Dopo l'intervento di Vincenzo Raiola nel corso di “Falsissimo”, il format social di Fabrizio Corona, arriva la secca smentita del procuratore Alessandro Lucci chiamato in causa dalle dichiarazioni di Raiola. Attraverso i suoi legali Lucci precisa che le parole e le accuse in questione che rappresentano diffamazioni sono del tutto prive di fondamento, e che il procuratore ne è completamente estraneo.