Sarri e Grosso, ambiti dalla Fiorentina ma anche dal Napoli. Ecco il parere degli esperti

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Maurizio Sarri e Fabio Grosso sono ad oggi gli allenatori più gettonati per la panchina della Fiorentina dell'anno prossimo. I due tecnici però sono appetiti anche da tante altre squadre e una delle possibilità più ambite per i due è quella che porta a Napoli, dove c'è aria di separazione con Antonio Conte. Un'eventualità che è stata analizzata così nel pomeriggio, dagli opinionisti di TMW Radio:

"Il ritorno di Sarri sarebbe sorprendente, sarebbe romantico e si potrebbe togliere la soddisfazione negata qualche anno fa, con lo Scudetto perso in albergo. La squadra ce l'ha, si rivedrebbe qualcosa ma rimarrebbe un Napoli competitivo. Poi Conte è una garanzia, Gorsso un'intrigante scommessa e Sarri sappiamo chi è. Sarei sorpreso però sul suo ritorno", il parere di Stefano Impallomeni, ex calciatore della Roma.

Così invece Gigi Cagni, ex allenatore oggi opinionista tv e radiofonico: "Sarri c'è già passato, Grosso mi piace molto. Lo vedo pronto per un salto, ha fatto tutti i passi giusti. E poi mi piace il suo comportamento, cme dirige la squadra sul campo, come la fa giocare. Non guarda le mode, è concreto, legge bene le partite. Io rischierei su lui, ma per me rimarrà Conte".