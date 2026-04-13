Sarri (DAZN): "Sconfitta eccessiva. Non sono preoccupato per il mio futuro"

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Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo il ko del Franchi: "Il gol è stato fortuito. Fino a quel momento la partita era completamente in mano a noi, come gestione e come palleggio. Noi abbiamo la responsabilità di aver concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto, però la partita l'abbiamo fatta sempre noi. La sconfitta, sinceramente, mi sembrava un po' eccessiva per quello che si è visto in campo."

Con questa sconfitta rimanete nel limbo in campionato. Cosa ha nella testa in questo momento?

"Ci sono sei squadre sole che hanno perso meno di noi in questo campionato. Non siamo certamente i primi, questo è chiaro".

Qual è l'obiettivo da qui a fine stagione? E quanto è preoccupato per il futuro della Lazio e il suo personale?

"Per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio, vediamo: non sentiamo ancora niente, non so quali possano essere i programmi per il futuro. La stagione è stata devastante: solo nella preparazione di questa partita ci mancavano dieci giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno. È stata una stagione tutta così, difficilissima. I problemi sono stati anche tanti altri. Per i programmi futuri, vedremo quello che avrà in mente la società e di conseguenza quello che avrò in mente io".

Quanto vi sta mancando un riferimento offensivo in area?

"Il mancato attacco dell'area di rigore è un problema che abbiamo avuto per tutto l'anno. È una caratteristica che ci manca un po'. Oggi, quando siamo riusciti a saltare un uomo, raramente eravamo accompagnati per produrre qualcosa di diverso. Nel finale Ratkov aveva un colpo di testa pericoloso: è qualcosa che ci manca un po' anche per caratteristiche".

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, tra una decina di giorni, qual è la priorità?

"Recuperare i giocatori è sempre importante, però bisogna vedere in che condizioni ci arrivano. Essere guariti da un punto di vista clinico è diverso dall'essere in grande condizione. La speranza è di recuperarli in piena efficienza. Come ho già detto, fino alla fine del campionato vogliamo fare partite vere, e in larga parte lo abbiamo fatto anche stasera."