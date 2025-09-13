Sarri attacca: "Non avrò giocatori per 48 giorni. Come stiamo? Chiedetelo ai CT"

Maurizio Sarri come al suo solito non le manda a dire e nella conferenza stampa di oggi, tenutasi alla vigilia della sfida della sua Lazio contro il Sassuolo, se la prende con le Nazionali: "Come sta la squadra? Bisogna chiederlo ai commissari tecnici - ha detto Sarri come riportato da TMW - due li ho visti solamente ieri in allenamenti che non danno indicazioni. Queste sono le difficoltà dei momenti, se pensi che i giocatori a fine anno tra quattro soste delle nazionali non li avrò per 48 giorni, 35 giorni di assenza per la Coppa d'Africa, 35 giorni per il mondiale e quattro settimane di vacanze. Sono pagati sei mesi per fare altro, bisogna rivedere i calendari".

Come sta Rovella?

"Rovella e Zaccagni sono tornati acciaccati, Zaccagni sta meglio mentre invece Rovella non sappiamo ancora se sia disponibile, lo sapremo domani dopo l'esame. Questo fa parte delle convocazioni in nazionale, è inevitabile perché vengono convocati, i tempi di recupero sono rispettati meno rispetto ai club. Zaccagni ha preso un colpo in partita, vediamo chi riusciamo a recuperare e chi no. L'aspetto importante sarà l'atteggiamento mentale, se abbiamo l'atteggiamento dell'ultima partita ce la giocheremo, altrimenti non avremo chance".

Poi un commento al fatto che a gennaio la Lazio possa fare mercato.

"Non faccio il commercialista, né lavoro nella Covisoc. La società mi ha detto che non ci sono problemi, sono sereni. Io non sapevo neanche del blocco estivo (ride, ndr)".