Saranno calci di rigore in Bosnia. 1-1 con l'Italia, proteste azzurre

Saranno calci di rigore in Bosnia. 1-1 con l'Italia, proteste azzurreFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:23News
di Redazione FV

Alla fine saranno i calci di rigore a decidere chi tra Bosnia e Italia andrà al Mondiale. Dopo una partita piena di emozioni, in 120 minuti le due squadre pareggiano 1-1 con il gol di Tabakovic che ha risposto a Kean con gli azzurri in 10 dal 40' per l'espulsione diretta di Bastoni. La Bosnia ha tantissime occasioni ma anche l'Italia ne sbaglia diverse, alla fine sarà la lotteria dei rigori a decidere la sfida. Tante proteste da parte degli azzurri per delle decisioni dell'arbitro Turpin che non hanno convinto, da un fallo su Mancini in occasione del gol a un fallo da ultimo uomo di Tahirovic non sanzionato con il rosso.