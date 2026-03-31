Saranno calci di rigore in Bosnia. 1-1 con l'Italia, proteste azzurre
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Alla fine saranno i calci di rigore a decidere chi tra Bosnia e Italia andrà al Mondiale. Dopo una partita piena di emozioni, in 120 minuti le due squadre pareggiano 1-1 con il gol di Tabakovic che ha risposto a Kean con gli azzurri in 10 dal 40' per l'espulsione diretta di Bastoni. La Bosnia ha tantissime occasioni ma anche l'Italia ne sbaglia diverse, alla fine sarà la lotteria dei rigori a decidere la sfida. Tante proteste da parte degli azzurri per delle decisioni dell'arbitro Turpin che non hanno convinto, da un fallo su Mancini in occasione del gol a un fallo da ultimo uomo di Tahirovic non sanzionato con il rosso.
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Il gol di Kean non basta all’Italia. Terzo mondiale senza azzurri, una vergogna. Ora Moise salvi la Viola. Grosso, favorito per il dopo Vanoli, non mi convince. Per il futuro via Gud e Pongracicdi Luca Calamai
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1 Il gol di Kean non basta all’Italia. Terzo mondiale senza azzurri, una vergogna. Ora Moise salvi la Viola. Grosso, favorito per il dopo Vanoli, non mi convince. Per il futuro via Gud e Pongracic
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FirenzeViolaDalle stelle alle stalle. Ora toccherà a Vanoli gestire Kean, con una buona e una cattiva notizia
Angelo GiorgettiVeleni da evitare su Kean, questa stagione folle ha travolto tutti. Da De Gea impaurito al capitano che aveva perso la trebisonda: un miracolo che la squadra si sia ripresa. E occhio ai giudizi definitivi sui giovani: Comuzzo e Fortini ingiudicabili
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Tommaso LoretoIl successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
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