La sblocca Kean in Bosnia! Italia avanti con un bolide del viola

La sblocca Kean in Bosnia! Italia avanti con un bolide del violaFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:02News
di Redazione FV

L'Italia si porta in vantaggio sulla Bosnia dopo 15 minuti di una partita bloccata, e a sbloccare la sfida è proprio Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Il numero 20 viola, stasera con l'11 sulle spalle, spara al sette un bolide che si infila in rete dopo un errore in impostazione del portiere avversario e il passaggio di Barella: Kean non ci pensa due volte e fa un gran gol, facendo esplodere di gioia la panchina azzurra. Si tratta della sesta partita consecutiva con l'Italia in gol, con 8 reti segnate: è record.