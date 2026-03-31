All'Italia non basta Kean: la Bosnia vince ai rigori. Azzurri fuori dal Mondiale

All'Italia non basta Kean: la Bosnia vince ai rigori. Azzurri fuori dal MondialeFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:35Primo Piano
di Redazione FV

L'Italia non parteciperà al terzo Mondiale consecutivo. In Bosnia vincono i padroni di casa ai rigori, non sbagliandone neanche uno mentre per gli azzurri falliscono Pio Esposito e Cristante. Fa festa la Bosnia dopo una partita in cui dopo il gol di Kean l'Italia si è spenta, ha visto l'espulsione di Bastoni e poi ha sofferto fino al gol di Tabakovic a 10' dalla fine che ha rimesso in parità la sfida. Ai supplementari gli azzurri protestano per una mancata espulsione, poi ai rigori sono i balcanici ad avere la meglio: Bosnia ai Mondiali, Italia a casa.