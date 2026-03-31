Gattuso: "Non ce l'ho fatta, chiedo scusa. Non meritavamo una batosta così"

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Gennaro Gattuso ha parlato alla Rai dopo l'eliminazione dai prossimi Mondiali per mano della Bosnia: "Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3 palle gol e loro ci facevano il solletico. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l'Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire".

Cosa si innesca adesso?

"Non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito e oggi prendo mazzate. Difficile digerire questa, hanno sorpreso anche me per il cuore che ci hanno messo. Parliamo per l'ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Chiedo scusa che non ce l'ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato".

Il suo futuro?

"Oggi parlare del mio futuro non è importante, era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione, ma fa male e dispiace".