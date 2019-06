SAPONARA, L'Udinese sfida la SPAL per il trequartista

Arrivano conferme sul fatto che l'Udinese sta sfidando la SPAL per Riccardo Saponara. Il centrocampista offensivo è in uscita dalla Fiorentina dopo il prestito alla Sampdoria e, da diversi giorni, il club ferrarese ha messo gli occhi su di lui e sta cercando in tutti i modi di regalarlo a Leonardo Semplici, ma dal Friuli stanno valutando il da farsi per provare ad inserirsi e soffiarlo ai rivali. A riportarlo è Il Messaggero Veneto.