Salernitana, addio a Petrachi: risoluzione consensuale del contratto

Salernitana, addio a Petrachi: risoluzione consensuale del contrattoFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

La Salernitana ha ufficializzato l'addio del direttore sportivo Gianluca Petrachi attraverso un comunicato ufficiale. Il club campano ha scritto così: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026". Con questo comunicato ufficiale si chiude, dunque, l'avventura del direttore sportivo salentino al club campano iniziata nel giugno 2024 e terminata solo pochi mesi dopo, nel marzo di questo anno. In precedenza per lui esperienze da dirigente anche con Roma, Torino e Pisa.