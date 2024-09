SABIRI, Smentisce su X la trattativa per la sua cessione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, dopo la chiusura ufficiale venerdì del mercato in entrata, sta provando a piazzare gli ultimi colpi in uscita. Tra gli esuberi, oltre a Brekalo e Barak che sembrano destinati al Kasimpsasa in Turchia, ci sarebbe anche Sabiri. Per il centrocampista marocchino, come riportato da SkySport, ci sarebbe una trattiva con un club egiziano. L'ex Sampdoria però su X commenta il tweet dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio con una risata scrivendo: "Meno male che ne sai più di me".