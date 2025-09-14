Sabatini ironico: "Lavori in Fiesole più avanti rispetto a questa Fiorentina"

Una Fiorentina deludente quella vista ieri sera contro il Napoli, campione d’Italia in carica. A sottolinearlo è stato anche Sandro Sabatini che, in un video su YouTube dedicato al match, ha commentato così la prova della squadra di Pioli: “Se la Fiorentina è questa, farà davvero poca strada. È un gruppo ancora in fase di costruzione, più indietro persino della Curva Fiesole, che dopo un anno e mezzo resta vuota e silenziosa, nonostante a Firenze i tifosi abbiano sempre avuto un peso.

La prestazione dei viola è stata opaca, senza grinta e senza nulla di significativo da raccontare. Penso che Kean abbia disputato una gara dignitosa, ma è stato ben contenuto da Beukema e Buongiorno, che non gli hanno praticamente mai concesso di calciare verso la porta“.