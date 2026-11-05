Sabatini chiede pazienza ai tifosi della Fiorentina: "Normale assemblaggio"

Intervistato da NewsSuperscommesse.it, il dirigente Walter Sabatini, oggi alla Pro Patria, ha analizzato i temi principali legati alla Serie A dicendo la sua anche sulle situazioni di Juventus e Fiorentina: "Quando cambi tanti giocatori come hanno fatto queste due compagini, diventa normale e necessario che ci sia un periodo di assemblaggio. Credo quindi che si debba dare del tempo ad entrambe le squadre per comprendere con precisione se in estate si è lavorato bene oppure no. So che è difficile, ma i tifosi di Juve e Fiorentina dovrebbero pazientare".

Poi elogia Rino Gattuso: "I meriti di quest’uomo sono enormi. Mi riferisco proprio a quelli dell’allenatore. E non tanto per i risultati, fin qui eccezionali, ma per il miglioramento esponenziale di alcuni suoi giocatori. Nomino, fra tutti, Isaksen, Noslin e Belahyane. La Lazio decolla quando decollano i suoi calciatori, e Gattuso sta lavorando in maniera straordinaria.