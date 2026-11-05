Romano: "Pioli andrebbe a Napoli a piedi ma per ora nessun contatto"

Romano: "Pioli andrebbe a Napoli a piedi ma per ora nessun contatto"FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

La sconfitta contro il Porto ha riacceso le voci di un esonero di Max Allegri in casa Napoli. Il tecnico però non sarebbe in bilico, e Pioli nnon è il designato successore sulla panchina degli azzurri: “Il Napoli non ha contattato Pioli - spiega Fabrizio Romano su Youtube - ed il Napoli non sta trattando con il tecnico. De Laurentiis ha trattato in passato Pioli, è stato un nome accostato agli azzurri in un paio di occasioni e da questo punto di vista c’è sicuramente un filo conduttore ma non ci sono stati contatti, trattative o discorsi avviati per quanto riguarda Pioli oggi. E’ chiaro che se il Napoli dovesse decidere di cambiare allenatore, Pioli andrebbe a Napoli a piedi“. 

Romano ha poi chiarito la posizione attorno ad Allegri. “La questione che riguarda Allegri è un discorso a parte. Il Napoli non sta lavorando ad una situazione post-Porto con scossoni o cambiamenti imminenti. E’ chiaro, però, che il momento è delicato. Ad oggi De Laurentiis non ha contattato altri tecnici, tantomeno ha parlato con Palladino in passato. Quegli accostamenti e quelli di adesso con Pioli sono ipotesi giornalistiche di allenatori liberi che a Napoli andrebbero ma non sono contatti, né con Palladino, né con Pioli“.