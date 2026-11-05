Romano: "Pioli andrebbe a Napoli a piedi ma per ora nessun contatto"

La sconfitta contro il Porto ha riacceso le voci di un esonero di Max Allegri in casa Napoli. Il tecnico però non sarebbe in bilico, e Pioli nnon è il designato successore sulla panchina degli azzurri: “Il Napoli non ha contattato Pioli - spiega Fabrizio Romano su Youtube - ed il Napoli non sta trattando con il tecnico. De Laurentiis ha trattato in passato Pioli, è stato un nome accostato agli azzurri in un paio di occasioni e da questo punto di vista c’è sicuramente un filo conduttore ma non ci sono stati contatti, trattative o discorsi avviati per quanto riguarda Pioli oggi. E’ chiaro che se il Napoli dovesse decidere di cambiare allenatore, Pioli andrebbe a Napoli a piedi“.

Romano ha poi chiarito la posizione attorno ad Allegri. “La questione che riguarda Allegri è un discorso a parte. Il Napoli non sta lavorando ad una situazione post-Porto con scossoni o cambiamenti imminenti. E’ chiaro, però, che il momento è delicato. Ad oggi De Laurentiis non ha contattato altri tecnici, tantomeno ha parlato con Palladino in passato. Quegli accostamenti e quelli di adesso con Pioli sono ipotesi giornalistiche di allenatori liberi che a Napoli andrebbero ma non sono contatti, né con Palladino, né con Pioli“.